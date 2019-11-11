شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار متوسط إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة، مكة المكرمة)

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم (الاثنين)، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تسبب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والكامل، وبحرة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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من جهتها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة وذلك خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة احتمالية هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة - العاصمة المقدسة.

وأهاب المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافةً إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة والغير ثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، راجين من الله السلامة للجميع.