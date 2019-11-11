النقل تكشف عن آلية جديدة لتنظيم القطاع الخاص.. وهكذا سيتم القضاء على التستر

قال نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي إن هناك آلية جديدة لتنظيم قطاع النقل الخاص للشاحنات بالمملكة، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تتضمن الحد الأدني والأعلي للشاحنات، بحيث لا تتجاوز 9 شاحنات كحد أقصى للحصول على الترخيص، مشدداً على أن الهيئة تعتمد في أصدار التراخيص على إثبات «الحاجة»، لافتاً إلى أن الشركات التي تمتلك أكثر من 9 شاحنات ملزمة بإصدار ترخيص «نقل عام»، مضيفاً أن الآلية الجديدة ستقر في ديسمبر المقبل.

وبحسب “عكاظ”، أوضح خلال ورشة عمل «تنظيم النقل الخاص للشاحنات بالمملكة» أمس (الأحد) بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن التنظيم الجديد يدخل ضمن خطوات تصحيح سوق قطاع النقل البري، معترفاً بوجود تقصير في تشريعات قطاع النقل العام خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن النقل الخاص للشاحنات كان يتشارك مع النقل العام عبر تنظيم مختلف، مؤكداً وجود ممارسات أخرى مثل الشاحنات الأجنبية التي تمارس دون ضوابط، وكذلك ضعف الرقابة، إضافة للتستر التجاري وغيرها، مضيفاً أن الهيئة تعمل على إيجاد معالجات لجميع الملفات المتعلقة بقطاع النقل البري.

وذكر أن الهيئة أصدرت قراراً بتنظيم النقل الخاص للشاحنات، مؤكداً وجود توجيه لإدارة المرور بعدم تسجيل النقل الخاص دون موافقة الهيئة، لافتاً إلى وجود توجيه للربط الإلكتروني بين مركز المعلومات الوطني وإدارة المرور والهيئة لتسجيل قطاع النقل الخاص للشاحنات، مؤكداً أن الغرض من التنظيم تصحيح السوق وتطبيق الاشتراطات على النقل الخاص والعام على حد سواء.