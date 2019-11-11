قرار هام بشأن متعثر تجاوزت ديونه نصف مليار ريال في جدة

صدقت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة، على مقترح تسوية وقائية تقدم به رجل أعمال متعثر وفق نظام الإفلاس، جاوز إجمالي قيمة ديونه نصف مليار ريال.

وحسب “عكاظ” صوت أغلبية الدائنين بالموافقة على المقترح الذي تقدم به المدين، وكان من ضمن دائني الشركة بنوك خليجية، ورجال أعمال خليجيون، وجمعيات نفع عام.

وكان المقترح قد تضمن خطة سداد مدتها 10 سنوات، مع إمكانية السداد قبل مضي هذه المدة، كما اشترط بعض الدائنين منع المدين من السفر حتى سداد كامل المستحقات، وهو ما أبدى المدين موافقته عليه.

ويعد هذا الحكم ثالث الأحكام الصادرة عن تجارية جدة بالتصديق على مقترح تسوية وقائية وفق نظام الإفلاس بناء على موافقة أغلبية الدائنين.