حسم عضل طبيبة ومعلمة في جدة.. ولهذا السبب اكتسب قرار المحكمة القطعية

قالت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية في جدة، أثبتت عضل عم لطبيبة، رغم بلوغها 31 سنة.

وحسب ” عكاظ” قررت لمحكمة نقل ولاية الزواج من عم الطبيبة إلى المحكمة، على أن تستكمل المتضررة ما يلزم نحو تزويجها، واكتسب الحكم القطعية بفوات مدة الطعن.

وأضافت المصادر أن المحكمة ذاتها أثبتت حالة عضل أب لابنته المعلمة، التي تبلغ 30 سنة، وقررت نقل ولاية زواجها من الأب إلى المحكمة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا.