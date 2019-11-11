«الحصيني» يوضِّح المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الـ24 ساعة القادمة

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، عن خريطة المناطق المتأثرة بالأمطار خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الحصيني: «توقعات الأمطار خلال ٢٤ ساعة قادمة، من اليوم الاثنين إلى نهار الثلاثاء، على أجزاء من مكة والمدينة والرياض، بما فيها العاصمة الرياض وتبوك والجوف والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان والشرقية والصمان والإمارات وعمان».

وأشار الباحث في الطقس والمناخ إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد ورياح.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها أمس الأحد؛ استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

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ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرد، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض.

ونوهت الهيئة باستمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.