قنصلية السعودية بهونج كونج تحذّر رعايا المملكة: ابتعدوا عن ساي وان هو

طالبت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين، بالابتعاد عن منطقة «ساي وان هو» وعدم التوجه إليها؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت القنصلية: «تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجّه إلى منطقة ساي وان هو؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام، الذي دعا إليه المحتجون- اليوم الإثنين- الموافق 11 نوفمبر».

وفي وقت سابق من صباح اليوم الإثنين، ذكرت محطة كابل التليفزيونية، أن شرطة هونج كونج أطلقت النار على محتجين، فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.