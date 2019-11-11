تنبيهات من «الأرصاد» حول «طقس الاثنين» على عدة مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد» -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن مناطق جازان « أبوعريش، أحد المسارحة، الدرب، العارضة، بيش، جازان، صامطة، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، المجاردة، الحرجة، النماص، تنومة، خميش مشيط، رجال ألمع، سراة عبيد، ظهران الجنوب، محايل» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيض، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع»، والرياض «الأفلاج، الخرج، الدلم، الزلفي، العاصمة، الرياض، حوطة، بني تميم، رماح، شقراء»؛ تتعرض لأتربة مثارة وأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وعلى بعض الأماكن سيول.

فيما تؤثر رياح نشطة وأتربة مثارة يُصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة عسير «الحرجة، تثليث، بيشة، الحرجة».

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرها أمس الأحد، استمرار تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة.

Advertisements

ولفتت الهيئة إلى استمرار فرص هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها، مصحوبة بتساقط البَرد، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 45 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وأوضحت الهيئة أن تأثير الحالة يأتي اعتبارًا من يوم الثلاثاء على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك)، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تشمل الحالة مناطق (حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية والغربية) من منطقة الرياض.

ونوهت الهيئة باستمرار تأثير الأمطار في المناطق الآنفة الذِكر أيام الأربعاء والخميس والجمعة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.