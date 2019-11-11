«الحربي» يحدّد خريطة الأماكن الأكثر تأثرًا بأمطار الـ10 أيام المقبلة

توقَّع حبير الأرصاد علي السفري الحربي، هطول أمطار بشكل مستمر خلال الـ10 أيام المقبلة، مشيرًا إلى أن المرتفعات الجبلية ستشهد أمطارًا غير مسبوقة في هذا الوقت من السنة.

وقال الحربي- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الأمطار ستستمر خلال الـ10 أيام المقبلة؛ دون انقطاع عن المملكة، لها كل يوم جولة في ديرة من ديار بلادنا الحبيبة.

وتابع الحربي قائلًا، إن الـ36 ساعة المقبلة ستتركز الأمطار حول حائل، والقصيم، وشرق المدينة المنورة، وشرق تبوك، والأطراف الشمالية والوسطى، والمرتفعات الجبلية، وربما ساحل جنوب الغربية.

وأضاف، أن المرتفعات الجبلية لها نصيب أفضل من الأمطار، وهي ما لم تشهدها منذ سنوات طويلة في مثل هذا الوقت، موضحًا أن جميع الدلائل تشير إلى استمرارية النشوءات الممطرة عليها لمدة زمنية ليست بالقصيرة، وستكون خلال الأيام المقبلة أكثر توسعًا، خاصة للغرب نواحي تهامة، وربما تصل الساحل.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف، والمدينة المنورة، حوائل، والقصيم، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان.

وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

من جانبها، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وخباش، وحبونا، وثار، ويدمة.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

