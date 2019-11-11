بالفيديو.. طائرة تحلِّق في سماء عسير بالتزامن مع تطبيق لائحة الذوق العام

تزامنًا مع تطبيق لائحة الذوق العام بمنطقة عسير، حلّقت طائرة رياضية في أجواء المنطقة تحمل عبارة «بكم يزهو الوطن».

وأوضحت إمارة منطقة عسير- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنَّه بتوجيه من أمير المنطقة، تركي بن طلال، قامت هيئة تطوير عسير بتسيير طائرة رياضية حلّقت فوق سماء مدن عسير، حاملة عبارة «بكم يزهو الوطن».

وأشارت الإمارة إلى أنَّ تحليق الطائرة يأتي تزامنًا مع تطبيق لائحة الذوق العام والاحتفال بيوم التقدير لجميع شركاء النجاح في مبادرات المنطقة المتنوعة.

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وكان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وجَّه في وقت سابق، بعقد ورش تعريفية بجميع المدن بالمنطقة؛ للتعريف بلائحة الذوق العام.

وأوضحت إمارة عسير، أنَّه تنفيذًا لتوجيهات قيادة البلاد، فإنَّ الأمير تركي بن طلال، وجَّه بتنظيم ورش تعريفية متزامنة عن لائحة الذوق العام في كل مدن عسير، وقطاعاتها الأمنية والتعليمية والخدمية والخاصة؛ تزامنًا مع البدء في تطبيق اللائحة.

وأصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام، التي دخلت حيِّز النفاذ في المملكة يوم 28 سبتمبر الماضي.