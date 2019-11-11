السعودية تدين وتستنكر الهجوم على قافلة عمال التعدين شرقي بوركينا فاسو

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفًا عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وقتل نحو 37 شخصًا على الأقل وأصيب 60 آخرون في هجوم على موكب لنقل موظفين لشركة التعدين الكندية «سيمافو» في بوركينا فاسو، الأربعاء الماضي، بحسب بيان لحاكم المنطقة الشرقية الكولونيل سايدو سانو.

وأوضحت الشركة أن الهجوم الذي وقع على بعد 40 كلم من منجم بونغو التابع لها، استهدف موكبًا من خمسة باصات يقل عمالًا ومتعهدين وموردين على ارتباط بشركة التعدين، وكان يتنقل بمرافقة عسكريين.

وتشهد بوركينا فاسو منذ خمس سنوات أعمال عنف تنسب إلى حركات جهادية، بعضها على ارتباط بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بايع تنظيم «داعش» الإرهابي.