

سكاكا 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير الشرطة بالمنطقة عبداللطيف بن جبر الفرهود رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الفرهود على الثقة الكريمة، متمنيًا له التوفيق والنجاح, حاثاً إياه على بذل الجهود المضاعفة من أجل خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه أعرب نائب مدير شرطة منطقة الجوف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، سائلاً الله التوفيق للقيام بالواجبات على أكمل وجه تجاه كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن الغالي، وأن يجعل هذه الترقية عوناً له على أداء عمله.

حضر التقليد مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني.

// انتهى //

11:21ت م

0039





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.