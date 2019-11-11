السعودية اليوم / دبلوماسيون وأخصائيو تقنية يدعون لتعريف مصطلحات الأمن السيبراني وتطوير برامج تعلمه



الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واس

دعا نخبة من الدبلوماسيين والمتخصّصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعريف بمدلول مصطلحات الأمن السيبراني كونها تضم عددًا من مفردات معقدة ومتداخلة يصعب فهمها، وتقسيم مهام العمل في قضايا الأمن السيبراني إلى عناصر محددة تدريجيا يسهل فهمها و معالجتها.

جاء ذلك في توصيات ورشة "الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي" التي اختتمت أعمالها يوم أمس بتنظيم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية, وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد منهج شمولي لفهم قضايا الأمن السيبراني، والعمل على سد النقص الموجود في المهارات اللازمة للعمل في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير البرامج التعليمية المتخصصة، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا المجال.

وكانت الورشة قد هدفت إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها، وضمت أربع جلسات اشتملت على ثمانية محاور رئيسة شارك فيها سفراء ومتخصصين في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية

وتناولت أعمالها موضوعات: الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، والتهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني، ودور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، و دور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبراني.

// انتهى //

11:15ت م

0036



الرياض 13 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م واسدعا نخبة من الدبلوماسيين والمتخصّصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التعريف بمدلول مصطلحات الأمن السيبراني كونها تضم عددًا من مفردات معقدة ومتداخلة يصعب فهمها، وتقسيم مهام العمل في قضايا الأمن السيبراني إلى عناصر محددة تدريجيا يسهل فهمها و معالجتها.جاء ذلك في توصيات ورشة "الأمن السيبراني في العمل الدبلوماسي" التي اختتمت أعمالها يوم أمس بتنظيم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالتعاون مع أكاديمية الإمارات الدبلوماسية, وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الهادف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وأكد المشاركون في الورشة على أهمية اعتماد منهج شمولي لفهم قضايا الأمن السيبراني، والعمل على سد النقص الموجود في المهارات اللازمة للعمل في مجال الأمن السيبراني عبر تطوير البرامج التعليمية المتخصصة، ورفع مستوى الوعي بأهمية هذا المجال.وكانت الورشة قد هدفت إلى زيادة الوعي بالأمن السيبراني والتحديات السيبرانية التي تواجه العمل الدبلوماسي، وبناء قدرات وطنية قادرة على التعامل معها، وضمت أربع جلسات اشتملت على ثمانية محاور رئيسة شارك فيها سفراء ومتخصصين في المجال الدبلوماسي والاتصالات وتقنية المعلومات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى سفراء وأساتذة دوليين من جهات دبلوماسية وأكاديمية عالمية.وتناولت أعمالها موضوعات: الأمن السيبراني وقضايا الأمن والقانون الدوليين في عصر التحول الرقمي، والتهديدات والتحديات الحالية والمستقبلية في الفضاء السيبراني، ودور الدبلوماسية في خدمة قضايا الأمن السيبراني، والجهود الدبلوماسية التي تبذل في إطار العمل الدولي المشترك للحد من سباق التسلح، وتزايد الهجمات النوعية في الفضاء السيبراني، و دور الدبلوماسية في قيام تعاون دولي يسهم في التوصل إلى اتفاقيات دولية تحكم سلوك اللاعبين الدوليين وغير الدوليين في الفضاء السيبراني.// انتهى //11:15ت م0036

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / دبلوماسيون وأخصائيو تقنية يدعون لتعريف مصطلحات الأمن السيبراني وتطوير برامج تعلمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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