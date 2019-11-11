السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل



حائل 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

هطلت أمس وصباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها سالت على إثرها الأودية والشعاب وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار - بمشيئة الله -.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

09:11ت م

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