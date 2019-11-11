السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 14 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 11 نوفمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تسبب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة،والكامل، وبحرة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ولفتت الهيئة الإنتباه إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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09:03ت م

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