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أمطار وغبار مع برد على مكة
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تسبب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة،والكامل، وبحرة، وعرفات، ومزدلفة، ومنى، وميسان، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
ولفتت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
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