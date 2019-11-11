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2019-11-11 أمطار وأتربة على المدينة لمدة 7 ساعات متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة، وأمطاراً رعدية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع.

وأفادت أن الحالة تتواصل من الساعة الـ 4 صباحاً، وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

من جهتها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار, وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول.

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