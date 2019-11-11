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إدانة سعودية لهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

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2019-11-11

إدانة سعودية لهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

استهدف عمال شركة تعدين

متابعات الخليج 365 - واس

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

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