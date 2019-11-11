شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي شرقي بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة تنقل عمال شركة تعدين شرقي بوركينا فاسو مخلفا عشرات القتلى والجرحى. وأكد المصدر تضامن المملكة مع جمهورية بوركينا فاسو الصديقة ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.



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