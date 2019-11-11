"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تتسبب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية تثير الأتربة والغبار، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظة أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وعرفات ومزدلفة ومنى وميسان والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الحالة تبدأ الواحدة ظهرا وحتى التاسعة مساء.