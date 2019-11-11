تركي آل الشيخ يدرس تطوير نافورة “البوليفارد”

كشف رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن خطة لتطوير نافورة البولفارد، بعد أن بدأت الفعاليات بها في 17 أكتوبر الماضي.
وغرّد آل الشيخ على حسابه في تويتر: “لدينا خطة ندرسها لتطوير الجهة الأخرى من نافورة البولفارد، سنقرر بعد منشوف”. ويُعتبر “بولفارد الرياض” بمثابة مجمع تجاري مفتوح في الهواء الطلق بمساحة 20 ألف متر مربع؛ ويضم فندقاً بخدمات خمس نجوم، ومساحات خارجية مخصصة للمطاعم والمقاهي العالمية، بإطلالة على حدائق ومسطحات مائية مصممة بشكل فني أنيق.
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