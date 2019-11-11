︎

. ‏منطقة خاصة لعشّاق السيارات، منطقة تطرب زوارها بأصوات المحركات مع عروض حماسية بتوصّل الأدرينالين لآخره! ????✨

يشمل معرض ومزاد لأكثر من 1200 سيارة منها معدّلة، كلاسيكية ومستقبلية قيمتها أكثر من 5 مليار ريال ????????

جوّك سيارات؟…خلك قريب





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لعشاق السيارات في #موسم_الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.