«حساب المواطن»: لا يحق للبنوك تحصيل متأخرات من «قيمة الدعم»

أكد برنامج «حساب المواطن» عدم أحقية البنوك في تحصيل أي متأخرات أو سداد أقساط من قيمة دعم حساب المواطن.

جاء ذلك ردًا على شكوى أحد المستفيدين؛ حيث قالت خدمة المستفيدين في البرنامج: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي بالضغط هنا.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن يوم الأحد 27 أكتوبر 2019م، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ24 (شهر نوفمبر 2019م)، داعيًّا المواطنين للتحقّق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: اضغط هنا.

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وأعلن البرنامج، في وقت سابق، أنه تم إيداع مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ23 (شهر أكتوبر 2019) للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال المتحدث الرسميّ باسم البرنامج سلطان القحطاني، في بيان له، إن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغ 83%؛ ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد، كما بلغ إجمال التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال؛ ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسين ارتفعت بما يقارب 0.8% عن الدفعة السابقة؛ ليصبح عددهم أكثر من 3.8 ملايين مستفيد، مشيرًا إلى أن 44% من إجمال أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريالًا للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكّلين ما نسبته 60%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، وبينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمال المستفيدين الرئيسين.