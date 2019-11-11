سقوط قائد مركبة تسبب في مصرع اثنين بطريق الرياض- الدمام

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على قائد مركبة سار عكس الاتجاه، وتسبب في حادث مروري أسفر عن حالتي وفاة، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سير مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق (الرياض– الدمام) السريع، ونتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة، فقد تمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض، من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها.

وأضاف المقدم التويجري، أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، والذي اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه، وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.