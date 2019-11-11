بقرار من اللجنة المتخصصة.. «إسحاق» و«أبو راسين» وكيلين لجامعة جازان

اعتمدت اللجنة المؤقتة المكلفة بمباشرة اختصاصات مجلس التعليم العالي في اجتماعها المؤخر، تكليف الدكتور حسن عبدالله إسحاق وكيلًا لجامعة جازان للشؤون الأكاديمية، وتجديد تكليف الدكتور محمد بن حسن أبو راسين وكيلًا لجامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي.

وبناءً عليه، أصدر الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مدير جامعة جازان، مساء اليوم الأحد، قرارًا إداريًّا بتفويض صلاحيات وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية إلى إسحاق، واستمرار تفويض صلاحيات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أبو راسين.

يُذكر أنه تكليف إسحاق وأبو راسين لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 13 صفر 1441هـ.