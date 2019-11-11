الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في الجوف

الجيش اليمنييحرر مواقع جديدة في الجوف

الإثنين 11 نوفمبر 2019

أعلنت قوات الجيش اليمني، الأحد، تحرير مواقع جديدة في مديرية خب والشعف، شرق محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.



وقال مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة قائد اللواء 101 مشاة، العميد محمد بن راسيه، إن قوات الجيش حررت جبل صبرين وجبل "أم الحجار" ومواقع أخرى في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف.

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وأكد العميد بن راسية أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وفق بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

ولفت إلى أن الفرق الهندسية لقوات الجيش تمكنت من نزع شبكات ألغام واسعة كانت قد زرعتها الميليشيات، في محاولة منها لمنع تقدم قوات الجيش الوطني، في الجبهة.