السعودية | تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تطورات جديدة في واقعة محاولة “تركي” سرقة آثار الحرمين .. والكشف عن 3 إجراءات “هامة” ! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:47 صباحًا, 11 نوفمبر 2019 م
المناطق_الرياض
كشفت مصادر عن تطورات جديدة بشأن الحادثة التي حاول من خلالها الوافد التركي سرقة عدد من الآثار الكائنة في معرض عمارة خادم الحرمين الشريفين، ، ولكن تم ضبطه والقبض عليه دون أن يحصل على أي قطع أثرية.
وحسب “الوطن” قالت المصادرأن الجهات الأمنية حققت مع العاملين في المعرض ، حيث تم استدعاء عدد من الموظفين والجلوس معهم وسماع أقوالهم حول الحادثة.
وأضافت أنه تم إغلاق المعرض ومنع الزيارة لليوم الثالث لوجود أعمال الصيانة التي تواصل عملها منذ أن تم ضبط الوافد التركي.
و أكدت المصادر أن الأمن الخاص بمعرض عمارة الحرمين الشريفين أصبح يتواجد بكافة أرجاء المعرض وعلى مدار السور الذي تقطن بداخله الآثار والمتحف، حيث كانت في السابق الحراسة تتركز بمداخل المعرض.
وفي السياق نفسه قال المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسة تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى الدكتور حسين الشريف أن “القيمة النقدية للآثار الموجودة في معرض عمارة الحرمين الشريفين تتجاوز المليارات، وذلك لما لها من قيمة مادية ومعنوية وثقافية وروحية، إضافة إلى أن هذه الآثار هي تاريخ طويل يعكس مدى خدمة المسلمين للحرمين المكي والمدني” .
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