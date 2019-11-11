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أمطار على الرويضات والعنبجة بأملج
سالت على إثرها الشعاب
متابعات الخليج 365 - أملج
هطلت، مساء أمس الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركزي الرويضات والعنبجة التابعين لمحافظة أملج، سالت على إثرها الشعاب.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق.
وتشمل الحالة الجوية، مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.
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