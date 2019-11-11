شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة: إزالة حظائر بـ«فج الحرمان» وإتلاف لحوم في «النكاسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم أمس (الأحد)، حظائر أغنام وجمال عشوائية بوادي «فج الحرمان» بمنطقة المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لإزالة الحظائر العشوائية التي تشكل مصدراً للتلوث البيئي والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق بالتعاون مع الجهات الأمنية لرصد مواقع الحظائر المخالفة التي يقوم أصحابها بممارسة البيع والشراء دون توفر الاشتراطات الصحية والبيئية، وتمت إزالة 70 ألف متر مربع من الحظائر إزالةً كلية، واتخاذ الإجراءات والتدابير النظامية بحق المخالفين.

من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الميدانية على الأسواق العشوائية بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمساندة أفراد ومعدات الإدارة العامة للنظافة، ونظمت البلدية حملة على سوق النكاسة العشوائي وصادرت وأتلفت كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إزالة المباسط العشوائية.