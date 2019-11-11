شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر نواكشوط يعتمد «وثيقة مكة» مرجعية لنشر قيم السلام والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نواكشوط)اختتم في العاصمة الموريتانية نواكشوط المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في دورته الثانية والثلاثين، الذي نظمه التجمع الثقافي الإسلامي تحت عنوان، «الأخلاق المحمدية وأثرها في نشر قيم السلم والإخاء بين الشعوب والأمم»، مثمناً في بيانه الختامي المضامين التي حملتها وثيقة مكة المكرمة؛ وعاداً إياها مرجعية معاصرة لنشر قيم السلام وتنظيم العلاقات بين الشعوب والأمم.
وقال الشيخ محمد الحافظ النحوي: «إن لرابطة العالم الإسلامي دوراً كبيراً في تعزيز قيم المحبة والتعايش العالمي»، مشيداً بالجهود التي يبذلها الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في ترسيخ قيم التسامح والإخاء حول العالم.
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