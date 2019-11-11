شكرا لقرائتكم خبر عن 47 إدارة تعليمية ترفع المستوى التحصيلي في «العلوم المسلكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أمس (الأحد) ملتقى برنامج مهارات وأدوات رفع المستوى التحصيلي في مقررات العلوم المسلكية بمشاركة 47 إدارة تعليمية بالمملكة «بنين وبنات»، والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة لمدة 3 أيام بفندق هيلتون بجدة.

وأكد المسعودي أن تطوير المهارات والأدوات في السلوك والاتجاهات من أهم العلوم لإخراج أجيال متزنة في سلوكها ومهاراتها، مشيداً بتنوع المحاور التي سيتناولها الملتقى الذي سيخرج بأفكار متميزة لتطوير العلوم المسلكية لمواكبة التطور الذي يبدأ من التعليم.

بعد ذلك بدأ برنامج الملتقى والذي تناول في يومه الأول 3 محاور استهلها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح الغامدي بورقة عمل عن «تعزيز كفايات الطلاب ضمن قيم المواطنة الرقمية لدى طلاب التعليم العام»، فيما قدمت الدكتورة منيرة الحربي من الإدارة العامة للإشراف التربوي بوزارة التعليم الورقة الثانية، سلطت خلالها الضوء على «تحسين الأخلاقيات العلمية في بيئات التعليم العام»، تلاها ورقتا عمل بعنوان «تطوير دافعية التعلم لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ودور وتفعيل بوابة المستقبل في رفع مستوى التحصيل الدراسي لهم»، تناوب على تقديمهما آمال حسانين من إدارة تعليم خميس مشيط، وأشواق النزهة من إدارة تعليم حائل. ويستأنف الملتقى اليوم (الإثنين) أعماله من خلال محور تحسين مهارات معلمي ومعلمات العلوم المسلكية في تقويم وقياس المهارات التعليمية، فيما يختتم أعماله غداً باستعراض عدد من التجارب الميدانية والتربوية والتي يتخللها تقديم عدد من أوراق العمل بالإضافة للخروج بعدد من التوصيات.