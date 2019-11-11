شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن عكس طريق الرياض - الدمام وقتل آخرين بمركبته والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)قبضت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بالرياض، على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبة بسرعة عالية بالاتجاه المعاكس بطريق الرياض - الدمام السريع، ما نتج عنه تعرض مركبة أخرى على الطريق لحادث مروري نتج عنه حالتي وفاة.
ووفقاً للمتحدث باسم شرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري فإن دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق سيطرت على المركبة بالقوة الجبرية وقبضت على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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