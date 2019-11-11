شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يقلد ضباطاً رتبهم الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قلَّد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، الرتب الجديدة لعدد من الضباط المرقين حديثاً، وهم مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء عواض السعدي، ومدير مرور جدة اللواء سليمان الجميعي، ومدير شرطة جدة اللواء محمد آل صقر، ومساعد مدير شرطة الطائف اللواء موسى البلوي، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الضباط المرقين، سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح.

من جانبهم، عبَّر الضباط المرقون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، مؤكدين أنها ستكون عوناً لهم لخدمة الدين والوطن والقيادة.