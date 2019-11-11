شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار المدينة المرور والصحة والدفاع المدني.. تأهب واستنفار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة)

تستمر الحالة المطرية في المدينة المنورة وضواحيها التي بدأت مساء الجمعة الماضي إلى اليوم (الإثنين)، وتضمنت غربي وشمال غربي المدينة، والقرى الواقعة بين المدينة وينبع وبين المدينة والعلا، وقرى المليليح والعيص، والمناطق الواقعة شرقي وشمالي المدينة مصحوبة بزخات البَرَد في المناطق الواقعة بين المدينة والمهد، والقرى الواقعة بين المدينة وحائل وبين المدينة والقصيم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أطلقت تنبيهاً متقدماً يفيد بوجود حالة مطرية على منطقة المدينة يتسع مداها لتشمل المهد والعلا والعيص وينبع، يتشكل معها الهطول من متوسط إلى غزير مصحوب بالسيول وتدني في مدى الرؤية الأفقية. من جانب آخر، رفع الدفاع المدني والمرور والشؤون الصحية بالمدينة المنورة حالة التأهب والاستنفار في الأيام الثلاثة الماضية عقب هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة على المدينة المنورة وبعض ضواحيها، إذ أوضح المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة مؤيد أبوعنق أن أوامر صدرت من مدير عام الشؤون الصحية لرفع درجة التأهب من الفرق الصحية وفرق الصيانة.

وفيما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني العقيد خالد الجهني لـ«الخليج 365» أن الرياح النشطة وصلت إلى 45 كليو متراً في الساعة مثيرة للأتربة والغبار، فإن المتحدث الإعلامي للمرور الرائد جمال الصاعدي فأكد لـ«الخليج 365» أنه لم تسجل أي اختناقات مرورية، ولم يحدث ما يعكر صفو البيئة المرورية.