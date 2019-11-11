شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. 12 ساعة أمطار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد المطيري (جدة) fa_mt8 @

تتأثر سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية وهطول الأمطار لمدة 12 ساعة (9 صباحاً ـ 9 مساء).

وفي تنبيه متقدم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات المنطقة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وتتأثر محافظات المويه وتربة ورنية بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية نتيجة أتربة مثارة، بينما يصاحب الرياح السطحية أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها.

من جانبه، دعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين للحيطة في ظل التقلبات الجوية على المنطقة، مهيباً بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية وأعمال الصيانة على الأسطح، والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية، ومتابعة تعليمات الدفاع المدني عبر منصاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.