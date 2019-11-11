شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث سفارة أمريكا لـ«الخليج 365»: 86 ألف تأشيرة للسعوديين في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ثامر قمقوم (عرعر)

شدد الملحق الإعلامي المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بيتر براون على عمق العلاقة المتجذرة بين المملكة وبلاده، مؤكدا حرص أمريكا على تسهيل إجراءات منح التأشيرة للمواطنين السعوديين دون تعقيدات.

وقال براون لـ«الخليج 365»: «إن معدل إصدار التأشيرات للمواطنين السعوديين أكثر من 90%، ومعظم المتقدمين السعوديين تتم الموافقة على طلبهم ويحصلون على تأشيراتهم في غضون أسبوع واحد»، موضحاً أن بعض طلبات التأشيرات إجراءات إضافية بعد إجراء المقابلة لتحديد أهلية الطلب، وتستغرق معظم طلبات التأشيرات التي تحتاج إلى إجراءات إضافية مدة 3 أسابيع، ويخضع جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للفحص، ولكن في بعض الأحيان من الممكن أن يستغرق الفحص وقتاً أطول.

وأضاف: «أصدرت 86 ألف تأشيرة للسعوديين عام 2018، وارتفعت بزيادة قدرها نحو 10 آلاف تأشيرة عن العام السابق، ونحن سعداء لأن الكثير من السعوديين يسعون إلى الزيارة أو الدراسة في الولايات المتحدة، وأن التواصل بين الأفراد الذي يتم من خلال السياحة والتجارة والتبادل الثقافي هو جزء من علاقتنا الثنائية، وساعد في جعل شراكتنا قوية على مدار الـ75 عاماً الماضية».

وعن الإحصائية الدقيقة للتأشيرات الصادرة يومياً، قال: «نمنح مئات التأشيرات يومياً، ولدينا عدد محدود من المواعيد كل يوم، ويتم حجز تلك المواعيد مسبقاً. نحن نشجع أي شخص يفكر في السفر إلى الولايات المتحدة أن يتقدم بطلب التأشيرة مبكراً حتى يتمكن من تحديد موعد للمقابلة قبل سفره بوقت طويل».

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وأضاف: «السبب الأكثر شيوعاً لحرمان شخص ما من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة هو عدم قدرته على أن يثبت لموظف القنصلية الذي يجري المقابلة بأنه ليس لديه نية للهجرة، ما يعني أن نيته الوحيدة هي زيارة الولايات المتحدة لفترة وجيزة ثم العودة إلى وطنه خارج الولايات المتحدة».

وطالب براون المواطنين السعوديين وغيرهم من القاطنين في المملكة لمعرفة المزيد حول إجراءات طلب التأشيرة بزيارة الرابط التالي:

https:/‏/‏travel.state.gov/‏content/‏travel.html

أو visaapply.asp-niv-https:/‏/‏www.ustraveldocs.com/‏sa_ar/‏sa