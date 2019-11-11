شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بالتعاقد لـ 3 سنوات مع «البيئة» في جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توافر 9 وظائف إدارية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء للعمل ضمن المرحلة الأولى من مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان، والتي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة سيكون شغلها بنظام التعاقد لمدة 3 سنوات، وعددها 9 وظائف، 4 منها على وظيفة أخصائي زراعي، واثنتان على وظيفة أخصائي اقتصاد أو تسويق زراعي، ووظيفة إداري مكتب، ومثلها لمساعد إداري مكتب، ووظيفة واحدة سائق مركبة.

ودعت الوزارة الراغبين من المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات إلى التقدم على الوظائف المشار إليها، وذلك عبر الإيميل E1000mewa.gov.sa في الفترة من 10 - 21 /‏11 /‏ 2019.

يشار إلى أن مشروع تقديم المساعدة الفنية لصغار المزارعين في منطقة جازان يستهدف دعم سلاسل القيمة لمحصولي البن والمانجو بالمنطقة عبر إنشاء 60 مزرعة نموذجية للبن و10 مزارع نموذجية للمانجو، فيما يقدر عدد المستفيدين من المشروع بشكل مباشر وغير مباشر بـ 30 ألف مستفيد بالمنطقة.