شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مراعاة ذوي الشهداء ضمن ضوابط النقل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حدددت آليات ضوابط نقل المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة، التي أعلنتها وزارة التعليم، عددا من الحالات الاجتماعية والطبية التي قد يتعرض لها المعلم والمعلمة على رأس العمل، وكذلك ذوو شهداء الواجب.

وفيما دعت الوزارة المعلمين والمعلمات ذوي الظروف الخاصة لرفع الطلبات عبر برنامج «عين لخدمات المعلم»، أكدت أن اللجنة الفرعية تدرس طلبات النقل والتأكد من صحة وتوفر جميع المستندات المطلوبة لكل حالة وفقاً لعدد من الضوابط، ثم ترفع إلى اللجنة الرئيسية، موضحاً فيها مكان وسبب النقل.

وبينت أن الحالات الطبية تشتمل على: مرض المعلم أو المعلمة، مرض أحد الأبناء، مرض زوجة المعلم أو زوج المعلمة، مرض والد أو والدة المعلم أو المعلمة، كما تتضمن الحالات الاجتماعية: المعلم أو المعلمة الوحيد لأم أرملة أو مطلقة، وفاة والد المعلم أو المعلمة، وفاة زوج المعلمة، وفاة زوجة المعلم، طلاق المعلمة، سجن زوج المعلمة أو والد المعلمة (غير المتزوجة) أو والد المعلم.

ووجهت الوزارة جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للتقيد بالتعليمات الواردة بهذا الشأن.