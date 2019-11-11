شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: توقيف المعتدين على مندوب توصيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أوقفت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض 4 مواطنين حاولوا سرقة جهاز جوال «حديث» من مندوب مبيعات تابع لإحدى شركات التوصيل، بعد خداعه بعملية وهمية للشراء، وفق ما ظهروا به في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع مندوب التوصيل وهو يصل إلى موقع التسليم، إذ لاحظ أن السيارة التي يستقلها أصحاب طلب الشراء منزوعة اللوحات، وحاولوا في البداية الحصول على جهاز الجوال دون دفع قيمته، لكن مندوب التوصيل امتنع وغادر. وعاود المتهمون الاتصال بالمندوب لتسليمهم الجهاز، وعندما استجاب لهم وجد ذات المركبة منزوعة اللوحات، التي ترجل منها أحد المتهمين في محاولة منه لتسلم الجهاز بخديعة فحصه ورهن جهاز آخر له، لكن مندوب التوصيل رفض وطلب تسليمه قيمة الجهاز، ليخطف أحد المتهمين مفاتيح مركبة المندوب ويهرب بمركبة أخرى، مرتكبا مخالفات جنائية عدة، متمثلة في اصطدامه بمركبات أخرى متوقفة والسير عكس الاتجاه.

ونجحت الجهات الأمنية في الرياض خلال ساعات قليلة في الإطاحة بالمتورطين في الحادثة، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.