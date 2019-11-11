السعودية | شاهد.. القبض على سائق متهور تسبب بحالتي وفاة بالسعودية

شكرا لقرائتكم شاهد.. القبض على سائق متهور تسبب بحالتي وفاة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيارة تسير بسرعة جنونية وبالاتجاه المعاكس على طريق الرياض-الدمام السريع، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة أخرى نتج عنها حالتا وفاة.

وتمكنت دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الرياض من السيطرة على المركبة بالقوة الجبرية والقبض على سائقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، اتضح أنه كان بحالة غير طبيعية، وتم توقيفه.

Advertisements

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر التويجري، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول تحركت القوى الأمنية واتخذت الإجراءات اللازمة بحق السائق.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.