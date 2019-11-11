السعودية | السعودية.. أمطار متوقعة على هذه المناطق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة وحائل والقصيم ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وكذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية والرياض.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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