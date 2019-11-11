“المرور”: حزام الأمان يقلل خطورة إصابات الحوادث بنسبة 50%

حثت الإدارة العامة للمرور قائدي ومستخدمي المركبات على عدم التهاون في استخدام حزام الأمان، لما له من أثر بالغ في تقليل خطورة إصابات الحوادث المرورية. وأوضحت أن حزام الأمان يقلل من خطورة إصابات الحوادث المرورية بنسبة ٥٠٪ للسائق والراكب الأمامي، وبنسبة ٧٥٪ لركاب المقعد الخلفي.

ويفرض المرور غرامة تتراوح بين 150 و300 ريال، في حال عدم ربط حزام الأمان، سواء بالنسبة للسائق أو الراكب في المقعد الأمامي. وكانت دوريات المرور ترصد مخالفات عدم ربط الحزام في بادئ الأمر يدوياً، قبل أن تتم الاستعانة بكاميرات مخصصة العام الماضي لرصدها ورصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة إلكترونياً.