وضع الملصقات والمنشورات في الأماكن العامة بدون ترخيص مخالفة.. وهذه عقوبتها

حذرت وزارة الشؤون البلدية والقروية من وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة بدون ترخيص. وأوضحت أن لائحة الذوق العام نصّت على فرض غرامة 100 ريال حال ارتكاب المخالفة للمرة الاولى، ومضاعفتها إلى 200 ريال في حال تكرار المخالفة.

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