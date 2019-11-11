وزير الثقافة يكشف عن مفاجأة سارة للإعلاميين

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، التوجه إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.

جاء ذلك في تغريدة له اليوم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وكتب: “من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر”. يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020م.