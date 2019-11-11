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يُضيف تحديث لعبة ببجي موبايل 0.15.5 الموسم Royale Pass season 10، فضلًا عن أسلحة ومركبات جديدة، وخريطة Team Deathmatch إضافية.

مع كل إصدار جديد للعبة الغنية عن التعريف ببجي موبايل “PUBG Mobile”، نقوم هنا بتغطية الجديد، الآن هناك تحديث للعبة سواء على أندرويد أو iOS، على أن يُشير هذا الإصدار إلى بداية الموسم العاشر لـ Royal Pass، كما وتوجد خريطة جديدة TDM تُسمى Ruins، فضلًا عن تضمينه لأسحلة ومركبات جديدة، والأهم من ذلك إطلاق شخصية جديدة في اللعبة، دون تحديد تاريخ بعينه لرؤية هذه الشخصية.

أيضًا، فصّل موقع PUBG الرسمي معظم التغييرات مع هذا الإصدار، ولعل الإضافة الأكثر بروزًا هذا الشهر هي إطلاق Royale Pass Season 10، الذي يُوفّر معه مكافآت جديدة مع تحسين لواجهة المستخدم، وإلى جانب الموسم الجديد، يمكنك العثور على خريطة Team Deathmatch جديدة تسمى Ruins، حيث ستكتشف الآثار الغامضة المخبأة في غابة،وهناك أيضًا السلاح الجديد MP5K، والسيارة الجديدة Zima التي تحل محل UAZ في Vikendi.

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وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه سيتم إلغاء Mini-Zone مؤقتًا وأن تطبيق Quick Match سيكون متاحًا في جميع الأوقات، أما شخصية “سارة” الجديدة فهي حاليًا مُعلقة، مع شخصية الرفيق “الصقر”، ولكن نتصوّر أن تصلان قريبًا.

إصدار ببجي موبايل 0.15.5 يأتي بالموسم العاشر لـ Royale Pass وأكثر

تحميل التحديث

أخيرًا، تحديث 0.15.5 متاح حاليًا على أندرويد وكذلك iOS، ويتطلب هذا التحديث حوالي 0.21 جيجابايت من مساحة التخزين على أندرويد، و 0.24 جيجابايت من مساحة التخزين على iOS، على أن يتعذر على اللاعبين في الإصدارات المختلفة دعوة بعضهم البعض..، لذلك يلزم زيارة صفحة اللعبة وتحميل التحديث فورًا.

تحميل تحديث ببجي 0.15.5 من على متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.

تحميل تحديث ببجي 0.15.5 من على متجر البرامج لمستخدمي iOS.

