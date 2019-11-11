خرائط جوجل تُتيح الآن إدارة الملفات الشخصية من داخل التطبيق

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تعمل جوجل الآن على نشر القدرة على تعديل الملف الشخصي العام للمستخدم وإدارته مباشرة من تطبيق خرائط جوجل.

لا يتوقف فريق عمل خرائط جوجل على إضافة المزيد من الخيارات، وهذه المرة حصلت الخرائط على خيار تعديل الملف الشخصي للمستخدم من التطبيق نفسه، حيث في السابق، كل ما كان يُمكِن فعله هو التحقق من الدليل المحلي، وطبعًا لو كنت جزءًا من ها الدليل، وبنفس الوقت لم يكن هناك الإمكانية لتعديل اسمك أو سيرتك أو شيء آخر.

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بالتالي، مع هذه الإضافة الجديدة، ستتمكن كمستخدم لخرائط جوجل من التحكم بشكل أكبر في كيفية رؤية الآخرين لإسهاماتك في الخرائط، وفيما يتعلق بإمكانية الاستخدام، ابحث عن عنصر ملف التعريف الشخصي والجديد من زر القائمة الجانبية، وستجد هناك معلوماتك وجميع مساهماتك السابقة، بحيث يمكنك تعديل اسمك وصورتك العامة ، وإضافة معلومات حيوية.

وعند انتقالك إلى إعدادات ملف التعريف الخاص بك، ستجد أن هناك خيار لإظهار أو إخفاء كل مساهماتك من ملفك الشخصي، فإذا اخترتها مخفية، فستكون موجودة في قائمة تحت اسمك ليراها الجميع..، لكن صفحة ملفك الشخصي لن تعرض أيًا منها، وأحد الخيارات الأخرى يُتيح لك إلغاء الاشتراك في جعل ملفك الشخصي مرئيًا للشركات.

أخيرًا، هذا التحديث يبدو أنه من جهة الخادم، ولكن لا يضر بأن يكون لديك أحدث إصدار من تطبيق خرائط جوجل، والذي يمكنك تحميله بالانتقال عبر الرابط هنا.

