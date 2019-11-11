“العمل” تدعو المنشآت الكبيرة والمتوسطة لـ”التقييم الذاتي” وتمنح مهلة 3 أشهر للتصحيح

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:طالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس (الأحد)، جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة باستكمال إجراءات “التقييم الذاتي”.

يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الوزاري الصادر، الذي ينص على إلزام المنشآت الكبيرة والعملاقة بأداء التقييم الذاتي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، فيما بدأت مرحلة التقييم الذاتي للمنشآت المتوسطة في 23 من أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر.

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وأوضحت “العمل” أنه سيتم منح جميع المنشآت مهلة تصحيحية لمدة 3 أشهر بعد إجراء التقييم الذاتي، وذلك لتفادي الأخطاء والمخالفات التي تقع فيها، والعمل على تصحيحها قبل بدء الجولات الرقابية من مفتشي الوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن التقييم يتضمن 17 معياراً، 5 منها متعلقة بالمنشآت، و6 معايير تتعلق بالعاملين، و6 أخرى ذات صلة بتوظيف بعض الفئات الخاصة، لافتاً إلى أن فرق التفتيش الميداني ستتولى متابعة دقة المعلومات المدخلة من قِبل المنشآت.

وكان وزير العمل قد أصدر في شوال الماضي قراراً باعتماد برنامج “التقييم الذاتي” للمنشآت الكبيرة والمتوسطة، ويتضمن القرار أيضا تعليق الخدمات الإلكترونية للمنشآت التي لا تلتزم بأداء التقييم في الفترة الزمنية المحددة.



