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ما بين المشككين في فوائدها الصحية وأخرين يؤكدون من أنِ إلى أخر على معالجتها لأمراض عديدة ، كشفت دراسة إيرلندية حديثة نشرت مؤخراً ، أن تناول فنجان من القهوة بانتظام يقلل خطر الإصابة بسرطان الكبد.
وأشارت الدراسة – التي حملت أنباء سارة لعشاق القهوة- إلى أن هذه الفائدة انضمت إلى قائمة من الفوائد الصحية التي توفرها القهوة وخاصة المحمّصة، تتضمن الوقاية من سرطان البروستاتا، وتحسين حرق السعرات الحرارية، وحماية البشرة من التجاعيد.
وأجريت الدراسة في كوينز يونيفرستي في أيرلندا الشمالية ونُشرت في دورية”بريتيش جورنال أوف كانسر”، واعتمدت على البيانات الصحية لـ 471 ألف شخص في منتصف العمر تم تسجيل بياناتهم لمدة 7 سنوات ضمن بنك المعلومات الصحية البريطاني.
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت فوائد القهوة الوقائية ضد السرطان بشكل عام بفضل مضادات الأكسدة التي توفرها.
كانت هذه تفاصيل خبر فائدة جديدة لـ«القهوة».. تناولها بانتظام يحمي من الإصابة بهذا المرض الخطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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