استعادة 270 ألف م2 من الأراضي بالطائف

استعادت أمانة الطائف أراضي حكومية بيضاء تم التعدي عليها بمنطقة البهيتة شمال الطائف، وذلك بعد أن سجل مراقبو بلدية شمال الطائف الفرعية إحداثات مخالفة شملت إقامة مزرعة وعقوم ترابية وغرفة سكنية وشبوك وحظائر وأشكال مختلفة من التعدي، وكانت الفرق الرقابية ولجنة التعديات قد أزالت الإحداثات العشوائية.

وأتمت آليات الأمانة أعمال الإزالة للمزرعة وملحقاتها وطمس العقوم وإزالة الشبوك والحظائر والتي بلغت مساحتها 270 ألف متر مربع، بمشاركة لجنة التعديات والجهات الأمنية، وذلك عقب التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية تخولهم حيازة الأراضي بشكل نظامي، وأدرجت الأمانة الموقع الذي تم التعدي عليه ضمن برنامجها الرقابي لمتابعة التعديات على الأرضي البيضاء للتأكد من عدم عودة المحدثين إليها. وأوضحت الأمانة تعاملها الفوري مع الإحداثات غير النظامية وذلك بالقضاء عليها حال قيامها، مما يضمن عدم انتشار هذه الظاهرة التي تتسبب في الحاق الضرر بالآخرين وتأثيرها على برامج التنمية والتطوير.