عقوبات مغلظة للنسويات تصل إلى السجن والجلد

أدرجت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، «النسوية» ضمن الأفكار المتطرفة التي تعدّ مرفوضة، وتستوجب التكاتف لمكافحتها.

وحول العقوبات التي تتعلق بتبني الأفكار المتطرفة -منها النسوية- والاستماتة في الدفاع والذود عنها، قال المحامي نواف النباتي: إنه طالما أن الدولة صنّفت «النسوية» كفكر متطرف، فإن أي شخص يتحدث في هذه الأفكار أو المعتقدات، سيندرج تحت الجرائم والعقوبات التي تتدخل فيها النيابة العامة، وتقوم بتوجيه التهم ثم إحالتهم إلى القضاء.

عقوبات تعزيرية

أشار النباتي إلى أن العقوبات في مثل هذه الجرائم تعزيرية، تعود إلى تقدير القاضي. وأكد -من وجهة نظره- أن العقوبات ستكون مغلظة جدّا، لأنها مصنفة من جهاز تابع لأمن الدولة، والعقوبات تكون «السجن والغرامة»، وقد تصل إلى الجلد، حسبما يراه القاضي.

ويرى النباتي، أن القاضي قد يضيف جريمة أخرى، وهي إثارة الرأي العام، وتحريض الأشخاص إذا قامت إحدى النسويات بالحديث عبر منصة «تويتر» مثلا، أو أي موقع آخر، فالنسوية مُدرجة كفكر متطرفة، وتبنيها لهذا الفكر جريمة، وإثارة الرأي العام جريمة أخرى.

المغالاة في الولاءات

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، أن التطرف آفة مجتمعية من المهم الحذر من المتطرفين والتحذير منهم، مثل وجود بعض المتشددين لمسائل معينة، ووجود من يتحللون من تعاليم الدين وقيم المجتمع، وفئة ثالثة تغالي في ولائها للجهة التي تنتمي إليها على حساب الدين والوطن.

مصطلحات

التطرف

مجاوزة الوسطية في تبني أي شيء أو رفضه

التشدد

فرض بعض السلوكيات ولو بالقوة

التساهل والانسلاخ

تطرف يسمى انحلالا وتفريطا

النسوية

حركة ظهرت في الغرب، للاعتراف بأن للمرأة حقوقا مساوية للرجل

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تنادي بمساواة الجنسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

تسعى -كحركة- إلى دعم المرأة وإزالة التمييز الجنسي

تسعى إلى إلغاء الفروق بين الجنسين، والإنكار التام لوجود جنسين مختلفين

تعمل على إلغاء مفهوم الزواج، ثم الأسرة

تشجع الزواج من الجنس نفسه، والمطالبة بحمايته دوليا

8 أشكال للتطرف

تكفير

تفسيق

تبديع

تفجير

إلحاد

نسوية

شذوذ جنسي

إباحية