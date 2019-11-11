الروابع يعجل بحصاد الذرة في ظهران الجنوب

عجّل نجم السابع من علان، وهو أحد نجوم فصل الخريف، بحصاد محاصيل الذرة في حقول ومزارع محافظة ظهران الجنوب، ويطلق عليه المزارعون «الروابع»، إذ يبدأ الخميس وينتهي الثلاثاء، والرياح فيها شرقية جافة، والمطر في هذا النجم قليل، وفيه يشتد هجوم الطيور على الذرة، فتبدأ الحماية ويسمى علان لشدة جفافه.

ويقال «في الروابع الطير شابع»، أي من حب الذرة، لأن الطيور تهاجم الذرة بشراسة مما يجعل المزارعين يقومون بحمايتها بـ«الشراحة»، ثم يدخل النجم الخامس، ويبدأ الأربعاء وينتهي الاثنين، والرياح فيه شرقية جافة تثير الأتربة والغبار، وفيه تكتمل حبة الذرة وهو أفضل أوقات قطع الأشجار.

مختلف الفصول

يؤكد أحد المزارعين في ظهران الجنوب، ويدعى سعيد آل الوثيق، أن علان يمثل الفترة الزمنية الممتدة من منتصف الخريف إلى منتصف الشتاء، ويمكن تحديدها بـ3 أشهر ميلادية، فإذا جادت السحب امتدت الفترة إلى 4 أشهر، ويعجل الجفاف بالحصاد لأن عمر الذرة من إنباتها إلى حصادها 7 أو 5 أشهر.

ويضيف آل الوثيق، بأن الزراعة لديهم تكون في مختلف الفصول على متابعة ومراقبة دخول النجوم، التي تعرف عندهم بمسميات خاصة.

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عواصف شديدة

قال آل الوثيق، إن أول نجوم الخريف هو «النثرة»، والذي يدخل الأحد وينتهي الجمعة ومدته 13 يوما، والرياح غربية رطبة والأمطار غزيرة يكون اتجاهها من الغرب إلى الشرق، ويسقط فيه البرد وهو يتسبب عادة في خسائر للمزارعين، وتهب معها أحيانا عواصف شديدة، وفيه تطلب المزارع الماء بسبب الحر، ويكتمل نضوج التين.

يضيف آل الوثيق، بأن ثاني نجوم الخريف هو علب: أول أيامه السبت وينتهي بالخميس ومدته 13 يوما، الرياح غربية في العادة والأمطار غزيرة حسب اتجاه الرياح، ويكثر الضباب ويبدأ الجو في الاعتدال، وينضج فيه الفركس والعنب، وظهور أماطي «أكواز» الذرة.